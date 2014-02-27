В Крыму частично остановлено движение автобусов

Из-за захвата админзданий крымских парламента и правительства на полуострове частично остановлено движение автобусов. Об этом пишет «Крым.Комментарии» со ссылкой на Республиканский комитет АРК по транспорту и связи.

Так, приостановлено движение автобусов междугороднего и пригородного транспорта, сообщающегося с Симферополем. Кроме того, в крымской столице частично остановлено движение городского транспорта.

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«Это касается всех маршрутов, сообщающихся с Симферополем. В целях безопасности граждан движение остановлено до окончания переговорного процесса. Но, к сожалению, пока неизвестно, когда это закончится», - сказали в Рескомитете.

Как ранее сообщал УНИАН, в сегодня Крыму объявили выходной. В связи с захватом зданий Верховной Рады АРК и Совета министров Крыма отрядом неизвестных вооруженных лиц, по тревоге поднят личный состав внутренних войск и милиции.