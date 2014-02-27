Переговоры с ЕС и МВФ станут первоочередными для нового правительства - Яценюк

«Мы ожидаем в ближайшее время проведения переговоров с МВФ и ЕС, чтобы получить их пакет финансирования для стабилизации экономики», - сказал Яценюк.

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Он не уточнил, как скоро можно ожидать приезда переговорщиков со стороны МВФ и ЕС, но сказал, что это должно произойти в ближайшее время.

В то же время, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать продолжения переговоров с Российской Федерацией о получении следующих траншей кредита в объеме 15 млрд долл., Яценюк сказал: «Мы также будем вести переговоры с нашими российскими партнерами, но подчеркну – партнерами, а не просто соседями», - сказал Яценюк.

При этом он заверил, что правительство, в случае назначения, сделает все возможное для предотвращения дефолта.

«Я хочу подчеркнуть, что, видимо, стану самым непопулярным премьер-министром Украины за всю историю, но я должен признать честно – страна находится в разрухе, казна пуста. И я буду вынужден принимать множество непопулярных мер. Но мы сделаем все возможное, чтобы не допустить дефолта», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня на открытии торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,65 грн/долл.

По оценкам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо привлечение внешних займов. Международный валютный фонд заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной, но, в то же время, для ведения переговоров с фондом необходимо «легитимное правительство».