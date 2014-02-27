Колону российских БТРов под Симферополем остановили гаишники

Эту информацию фактически подтвердил и. о. министра МВД Арсен Аваков на свой странице в Facebook.

Читайте такжеРоссийские БТР под Симферополем развернулись в направлении базы - СМИ

Так, информацию газеты "Дело" о том, что ГАИ остановила российские БТР и развернула их обратно, Аваков прокомментировал: «Когда есть эффективная скоординированная работа, об этом стоит говорить тоже. И о ГАИ в том числе».

«Дело» со ссылкой на сообщение очевидца отмечает, что колону российских БТРов, двигавшихся в сторону Симферополя, остановил пост ГАИ. "БТРы остановились возле поста ГАИ. Находящиеся в них сообщили, что у них плановые учения. После общения с ГАИшниками, они развернулись и двинулись в обратном направлении", - рассказал очевидец с места события.

Читайте такжеСБУ отправляется в Симферопольский район, чтобы "перехватить российские БТРы"

Издание напоминает, что в сторону Симферополя после остановки у села Укромное двигалось семь бронетранспортеров без опознавательных знаков. Пресс-секретарь крымского премьера Виолетта Лисина на своей странице в Facebook подтвердила, что семь БТР возле села Укромное принадлежат Черноморскому флоту Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня под утро в Симферополе неизвестные люди в камуфляже и с оружием захватили парламент и правительство Крыма. На зданиях подняли флаги России. В Симферополе объявили выходной.

В Симферополе по тревоге поднят весь состав милиции и Внутренние войска.

Председатель СМ Крыма Могилев в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и в 9 часов начал переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

Ранее уже сообщалось, что в захваченное здание парламента автономии пропускают депутатов ВР Крыма — «для работы». По мнению источника «Центра журналистских расследований», это делается для того, чтобы депутаты могли провести сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма.