Турчинов уволил 44 из 46 советников Президента Украины

Тексты соответствующих документов обнародованы официальным интернет-представительством и.о. Президента Украины.

В частности, Ирина Акимова уволена с должности советника Президента Украины и освобождена от выполнения обязанностей представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины.

Анатолий Балюк уволен с должности советника Президента Украины – руководителя Главного контрольного управления Администрации Президента Украины.

Андрей Гончарук уволен с должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины.

Юрий Каракай уволен с должности Советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Администрации Президента Украины

Юрий Ладный уволен с должности Советника Президента Украины - Руководителя Главного управления государственного протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

Михаил Вышиванюк и Виталий Грамотнев уволены с должностей советников Президента.

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Также с должностей советников Президента уволен Сергей Левочкин, Игорь Калинин, Эдуард Матвийчук, Борис Петров, Валерий Пустовойтенко, Дмитрий Саламатин, Виктор Слаута, Виктор Шемчук, Константина Елисеев.

Уволены советники вне штата: Сергей Бубка, Дмитрий Выдрин, Павел Гайдук, Ганну Герман, Александр Данилюк, Владимир Демиденко, Николай Демянко, Николай Джига, Виталий Журавский, Владимир Зубанов, Анатолий Кинах, Леонид Климов, Александр Кузьмук, Николай Маломуж, Игорь Митюков, Вячеслав Олещенко, Иван Плющ, Таисия Повалий, Юрий Полунеев, Василий Роговой, Юрий Самойленко, Станислав Скубашевский, Владимир Стельмах, Михаил Чечетов, Роман Шпек, Игорь Юшко, Николай Янковский.

В настоящее время нет указа об увольнении с должности Советника Юрия Богуцкого и Марины Ставнийчук. Также нет указов об увольнении главы Администрации Президента и его заместителей.

Всего у украинского президента было 46 советников, из которых 26 - штатные.