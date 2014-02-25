В АП сняли все портреты Януковича

Если в пятницу в правительственном квартале «лики» Януковича выносили из кабинетов подпольно, то в понедельник портретов уже почти не осталось, сообщают Вести.

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Глава пресс-службы АП Андрей Лысенко также подтвердил, что в Администрации президента хозслужба сняла со стен коридоров и кабинетов все портреты отправленного в отставку главы государства.

«На их месте, пока что никого нет — мы не знаем, кого изберут новым президентом», — говорил Лысенко.