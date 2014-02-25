В АП сняли все портреты Януковича
09:35, 25 февраля 2014Политика
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В понедельник чиновники массово начали избавляться от портретов Виктора Януковича. Интересно, что в Генпрокуратуре на свалку истории также отправили и фото Виктора Пшонки, а из МВД — Виталия Захарченко.
Портреты Януковича отправили на свалку истории / news.nikcity.com
Если в пятницу в правительственном квартале «лики» Януковича выносили из кабинетов подпольно, то в понедельник портретов уже почти не осталось, сообщают Вести.
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Глава пресс-службы АП Андрей Лысенко также подтвердил, что в Администрации президента хозслужба сняла со стен коридоров и кабинетов все портреты отправленного в отставку главы государства.
«На их месте, пока что никого нет — мы не знаем, кого изберут новым президентом», — говорил Лысенко.
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