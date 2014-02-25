Действия Януковича подорвали его легитимность как президента - Белый дом
01:08, 25 февраля 2014Политика
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Действия Виктора Януковича подорвали его легитимность как президента Украины.
Действия Януковича подорвали его легитимность как президента
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА «Новости».
«Мы не имеем данных, где сейчас находится господин Янукович. Он был законно избранный президент, но его действия подорвали его легитимность», - сказал Карни.
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