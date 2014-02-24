Возобновление сотрудничества с МВФ будет среди основных задач нового правительства - Турчинов

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.

По словам руководителя парламента, на сегодняшний день в Украине сложилась очень опасная экономическая ситуация.

«Причина этого заключается в том, что в последние годы правительство Януковича - Азарова существовал за счет заемных средств», - сказал он, пояснив, что таким образом "фактически были нарушены экономические пропорции и балансы».

«Кроме того, - отметил Председатель Верховной Рады, - политические репрессии и административный террор привели к тому, что из Украины ушло много инвесторов».

Читайте такжеЕС готов подписать Соглашение об ассоциации с новой украинской властью после выборов

Турчинов также отметил, что после восстановления власти как в центре, так и на местах, можно будет « начать восстановление экономических процессов, которые происходят в Украине».

«Одной из основных задач нового правительства будет восстановление сотрудничества с МВФ», - отметил он.

В свою очередь, присутствующие на встрече дипломаты выразили свою поддержку новой власти в Украине.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит отметил, что он уполномочен выразить слова поддержки украинскому народу от представителей международного сообщества.

«Мы приветствуем ваш план восстановления страны. Это очень хорошая возможность для Украины стать действительно демократической страной», - отметил он, добавив, что международное сообщество готово оказать всестороннюю поддержку и помощь украинским властям на пути развития страны, говорится в сообщении.