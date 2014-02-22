После кризиса ПР изменит свой вид - политолог

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Виктор Небоженко.

"Партию регионов раздирают на части. С одной стороны, харьковские формируют свои группировки под названием " Украинский фронт". Это иронично, потому что на Западе так понимают всю Украину. Есть часть представителей ПР, которые перейдут под эту организацию. Возможно она будет называться Украинский центр или фронт ", - подчеркнул он.

Кроме того, он добавил : "Они не претендуют на общенациональный характер. А только на контроль за несколькими областями Харьковская, Днепропетровская, Сумская т.п.. "Украинский выбор" Виктора Медведчука тоже попал в историческую иронию ".

" Его деятельность влияет не в пользу Москвы, в пользу Майдана. Украинский выбор равен Майдану, то есть то, что сейчас происходит в стране - это действительно украинский выбор. То есть большинство украинского выберут свободу и не захотят присоединиться к России ", - подчеркнул он.

"По сути в самой ПР осталось очень мало людей, которые будут пропагандировать конфедерацию Украины. Еще часть отделится в левоцентристскую организацию. А часть в либеральную партию, которую может возглавить Тигипко. Через год мы увидим те же лица, просто в новой партии ", - резюмировал эксперт.

Президент Украины Виктор Янукович инициирует досрочные президентские выборы и возвращение Конституции 2004 года. Одновременно, в составе фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины была создана группа из 31 депутата из особой позицией. По словам нардепа фракции Партии регионов Сергея Тигипко, члены группы " имеют свое мнение " и намерены убеждать других депутатов от фракции Партии регионов " голосовать прогрессивно ".