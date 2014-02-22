В Польше заявляют, что никакого переворота в Киеве не произошло
16:46, 22 февраля 2014Политика
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Глава МИД Польши Радослав Сикорски, который удостоверял соглашение об урегулировании кризиса в Украине, подтверждает, что в Украине нет государственного переворота.
Глава МИД Польши не видит переворота / www.1tv.ru
Об этом он написал в своем Твиттере.
"В Киеве - никакого пепевороту. Государственные здания - заброшенные. Спикер Верховной Рады законно избран.
Президент Янукович имеет 24 часа, чтобы подписать закон о возврате к Конституции-2004", - отметил Сикорский.
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