В Польше заявляют, что никакого переворота в Киеве не произошло

Глава МИД Польши Радослав Сикорски, который удостоверял соглашение об урегулировании кризиса в Украине, подтверждает, что в Украине нет государственного переворота.

Об этом он написал в своем Твиттере. "В Киеве - никакого пепевороту. Государственные здания - заброшенные. Спикер Верховной Рады законно избран. Президент Янукович имеет 24 часа, чтобы подписать закон о возврате к Конституции-2004", - отметил Сикорский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter