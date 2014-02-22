Работники «Межигорья» покинули территорию резиденции

Как передает корреспондент УНИАН, на ограждении «Межигорья» высотой более 10 м через каждые 20 м установлены видеокамеры, а сверху на заборе - провод под электрическим напряжением.

Кроме того, корреспондент УНИАН в одной из будок охраны нашел брошенный рюкзак армейского образца, в котором находятся, очевидно, личные вещи охранника: сигареты белорусского производства, хлеб, кофе, термос, ложки, соль, а также какая-то еда в банках.

Также, в воде рядом с Межигорьем было замечено большое количество документов неизвестного содержания. Активисты просят предоставить лодки для изъятия документов из воды.