Москва требует от лидеров Майдана немедленно «прекратить кровопролитие» - МИД РФ

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

"Мы подтверждаем наше требование о том, чтобы лидеры "площади" незамедлительно остановили кровопролитие, продолжали поиск мирных развязок кризиса без угроз и ультиматумов. Ситуация может и должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив действующей власти Украины", - заявил Лукашевич журналистам.

Он отметил, что происходящее в Украине является откровенной попыткой государственного переворота и силового захвата власти.

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«Нет сомнения, и это вновь показывают сегодняшние события, особенно когда боевики все шире применяют огнестрельное оружие, - речь идет об откровенной попытке государственного переворота и силового захвата власти. Мы решительно осуждаем действия радикалов-экстремистов, на которых лежит основная ответственность за насилие и кровавый произвол», - сказал Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве возобновилось противостояние между правоохранителями и митингующими.

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По данным пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики. Сейчас в гостинице «Украина» - тела 12 погибших от огнестрельных ранений. Очень много раненых.

По данным Минздрава, в результате обострения столкновений в центре города сегодня, погибли 7 человек, из них 2 – сотрудники МВД.

Сегодня координатор Штаба национального сопротивления Александр Турчинов со сцены Майдана заявил, что военнослужащим, внутренним войскам, "Беркуту" и работникам МВД выдают боевое автоматическое оружие с тем, чтобы они вели прицельный огонь на поражение по мирным гражданам, собравшимся на Майдане.

В целом по состоянию на 12.00 сегодня с 18 февраля к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 505 пострадавших во время столкновений в центре столицы, 292 из них госпитализированы. С начала столкновений умерли 35 человек, из них – 9 в учреждениях здравоохранения.

Администрация Президента и лидеры оппозиции обвинили друг друга в нарушении договоренности о перемирии.