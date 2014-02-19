Митингующие обстреляли спецтехнику МВД из огнестрельного оружия - милиция

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью МВД Украины.

Как отметили в МВД, о таких данных свидетельствуют исследования и осмотр экспертами, в частности автомобилей, содержащих в себе водометные устройства.

В частности, как отметили в МВД, в эти автомобили было почти десяток выстрелов из различных видов огнестрельного оружия, в том числе со снаряжений пулями «блонда».

Как отметили в МВД, больше всего «неизвестные стрелки» производили выстрелы по кабине водителя.

В милиции провели параллель, что пробитая пулями защита спецавтомобилей немного совпадает с патронами, которые были использованы неизвестными лицами 22 января на улице Грушевского, в результате чего погиб активист Роман Сеник.