В Госдуме зафиксировали "парадоксальное совпадение интересов Запада и "необандеровцев"

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в среду в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Трехмесячный «гражданский протест», как нам его изображают средства массовой информации на Западе, не может держаться, если он только не будет организован, проплачен и хорошо профинансирован. То есть это не гражданский протест, это политическая операция, хорошо подготовленная», - сказал он.

Пушков подчеркнул, что не берется судить, кто стоит за этой операцией, однако, по его мнению, в Украине достаточно много «горючего материала», людей, которые хотят совершенно другого пути развития страны.

Читайте такжеВ России считают, что ЕС берет курс на свержение украинского правительства«На западе Украины, мы знаем, «бандеровское» движение никогда и не умирало, оно всегда было очень сильным, и сейчас, возможно, многие из этих людей считают, что пришел их час, и парадоксальным образом интересы западных государств совпадают сегодня с интересами необандеровцев», - добавил глава думского комитета.

Однако, отметил Пушков, во многих регионах Украины совершенно не симпатизируют Майдану и особенно его радикальной части. «Ситуация, на мой взгляд, исключительно опасная», - заключил депутат.