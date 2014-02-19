263 человек госпитализированы после столкновений в центре столицы - КГГА
Сегодня, 19 февраля, с 06:00 до 12:00 за медицинской помощью обратились 388 участников акций протеста в центре Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.
На стационарном лечении в заведениях здравоохранения с различными травмами и повреждениями, огнестрельными ранениями и ожогами находятся 263 участника массовых мероприятий.
Читайте также19 из 25 погибших на Майдане скончались от огнестрельных ранений - КГГАСреди госпитализированных в заведения здравоохранения: 86 работников правоохранительных органов; 6 журналистов; 1 депутат; 4 детей; 1 иностранец (гражданин России), говорится в сообщении.
По информации Департамента, по состоянию на 12:00 число погибших участников акций протеста – 25 человек.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.