263 человек госпитализированы после столкновений в центре столицы - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

На стационарном лечении в заведениях здравоохранения с различными травмами и повреждениями, огнестрельными ранениями и ожогами находятся 263 участника массовых мероприятий.

Читайте также19 из 25 погибших на Майдане скончались от огнестрельных ранений - КГГАСреди госпитализированных в заведения здравоохранения: 86 работников правоохранительных органов; 6 журналистов; 1 депутат; 4 детей; 1 иностранец (гражданин России), говорится в сообщении.

По информации Департамента, по состоянию на 12:00 число погибших участников акций протеста – 25 человек.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.