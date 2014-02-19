Бизнесмен Пинчук призывает разрешить конфликт мирно
00:04, 19 февраля 2014Политика
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Бизнесмен Виктор Пинчук вступает за мирное урегулирование конфликта в Киеве, говорится в сообщении его пресс-службы.
Виктор Пинчук. Фото: pinchukfund.org
”Отныне огромная ответственность лежит на всех - на власти , на оппозиции , на лидерах общественности, бизнесе. Все стороны должны принять столь решительные шаги к нахождению компромисса, к которым не были готовы даже сегодня утром. Для всех нас любовь к Украине должно перевесить все другие чувства и интересы”, - отметил Пинчук, передает Радио ”Свобода”.
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