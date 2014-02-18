«УДАР» требует срочно проголосовать за возврат Конституции-2004, чтобы предотвратить противостояние

"УДАР" требует от председателя Верховной Рады Владимира Рыбака не убегать из парламента, а как можно скорее вернуть депутатов от Партии регионов в парламент и поставить на голосование постановление о возвращении к Конституции 2004 года, чтоб предотвратить дальнейшую эскалацию противостояния граждан на улицах. Об этом говорится в заявлении партии "УДАР", переданном УНИАН.

"Количество пострадавших в результате столкновений людей растет с каждой минутой. Вместо того чтобы прекратить кровопролитие, Рыбак пытается убежать из парламента. Председатель Верховной Рады должен проявить политическое и гражданское мужество. Мы требуем немедленно вызвать представителей Партии регионов в сессионный зал, поставить на голосование постановление относительно возвращения к Конституции 2004 года, и обеспечить результативное голосование. Это единственный способ, который сейчас будет гарантировать перемирие на улицах", - отметил народный депутат Виталий Ковальчук.

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В "УДАРе" подчеркивают, что нерешение этого вопроса в сессионном зале приведет к дальнейшему обострению гражданского конфликта и противостояния на улицах.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи митингующих пришли под Верховную Раду. Возникли столкновения с правоохранителями на улицах вблизи ВР. Сообщается о десятках раненых.