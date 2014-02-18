«Свобода» объявила всеобщую мобилизацию
13:40, 18 февраля 2014Политика
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Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок объявил всеобщую мобилизацию.
"Свобода" призвала всех ехать в Киев
Об этом сообщает ВО «Свобода» в Твиттер.
«Олег Тягнибок призывает всех мужчин немедленно ехать в Киев - всеобщая мобилизация!», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи митингующих пришли под Верховную Раду. Возникли столкновения с правоохранителями на улицах вблизи ВР. Сообщается о десятках раненых.
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