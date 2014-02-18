«Свобода» объявила всеобщую мобилизацию

13:40, 18 февраля 2014
Политика
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Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок объявил всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает ВО «Свобода» в Твиттер.

«Олег Тягнибок призывает всех мужчин немедленно ехать в Киев - всеобщая мобилизация!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи митингующих пришли под Верховную Раду. Возникли столкновения с правоохранителями на улицах вблизи ВР. Сообщается о десятках раненых.

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