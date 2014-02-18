Компьютеры из КГГА нашли на Тернопольщине - МВД

Как сообщает Управление по связям с общественностью МВД Украины, эту аппаратуру из Киева до села перевозили трое жителей Тернопольской области, которые являются участниками Евромайдана в столице.

Двое из задержанных объяснили, что перевозили технику из Киева на собственном автомобиле по просьбе своего товарища.

"Во время предварительного осмотра изъятой техники было выяснено, что на жестких дисках компьютеров находится документация управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что 16 февраля сотрудники милиции прибыли в здание КГГА по вызову одного из должностных лиц, которая сообщила, что обнаружила повреждения замков на входной двери нескольких кабинетов и исчезновение нескольких мониторов. По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В УСО отмечают, что правоохранителей, которые прибыли в здание КГГА в составе следственно-оперативной группы,митингующие внутрь не пустили, а также нанесли им телесные повреждения. Двое стражей порядка были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту открыто уголовное дело по ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.