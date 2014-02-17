Для восстановления конституционного строя ВР должна изменить около 80 законов - Яценюк

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что для восстановления конституционного строя в стране Верховная Рада должна проголосовать за внесение изменений в около 80 законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета.

“Нами внесены законы о приведении в соответствие с Конституцией 2004 года действующего законодательства, которое касается деятельности государственной исполнительной власти”, - отметил Яценюк.

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Он подчеркнул, что около 80 законов Верховная Рада должна изменить, чтобы “восстановить конституционный строй в стране”.

“Результатом этих законов станет то, что парламент получит права, которые принадлежали ему по Конституции 2004 года. У нас восстановится баланс власти. У нас восстановится влияние Верховной Рады на исполнительную власть. У нас будет подотчетно парламенту и народу правительство”, - сказал Яценюк.