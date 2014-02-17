Wall Street Journal: Кремль готов повторить в Украине "грузинский" сценарий

"К сожалению, за этой высокопарной декларацией последовали не решительные действия, а политический паралич и перепалки, что возымело трагические последствия для людей", – полагает автор, передает Главное.

По его словам, Киев дает Брюсселю шанс на искупление прошлых ошибок.

"Украинский кризис – самая серьезная угроза европейской безопасности со времен войн в бывшей Югославии, – пишет Бленк. – Времени терять нельзя: едва закончится сочинская Олимпиада, у Москвы не останется резонов более воздерживаться от колоссального нажима, который призван обеспечить "правильную" политическую ориентацию Киева".

С точки зрения автора, Россия вообще не считает экс-республики СССР и восточноевропейские государства подлинно-независимыми, а их суверенную целостность – неприкосновенной.

Сейчас Кремль готов повторить сценарий войны с Грузией, если сочтет это нужным, предполагает автор. "За ее дипломатией принуждения в Украине стоит угроза силы, либо подзуживаемой Россией, либо осуществленной ею самой", – отмечается в материале.

Автор убежден, что сценарии уже отрепетированы на военных учениях в 2009 и 2013 годах. А в декабре Москва договорилась с Киевом построить мост через Керченский пролив ("отличное шоссе для армии завоевателей", предполагает автор).

После Олимпиады Москва будет вольна тешиться имперскими фантазиями, если ЕС и США не смогут действовать на Украине сообща. Коль скоро бездействие Европы продлится, Россия решит, что можно без последствий самой применить силу или вдохновить силы единомышленников, пишет Бленк.

"Но если Европа поступит решительно и быстро – наложит санкции на нынешнее правительство Украины и сформулирует экономический и политический пакет для стабилизации страны, это поможет притупить экспансионистские порывы России и гарантировать ориентацию Украины на Запад", – резюмирует эксперт.