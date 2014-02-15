В Одессе на форуме Евромайданов заявили, что отпущены не все задержанные активисты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Общественного совета Майдана.

По его словам, несмотря на заверения Генерального прокурора Виктора Пшонки о том, что все задержанные и арестованные активисты освобождены, в СИЗО находятся в настоящее время, как минимум, еще четыре человека: Сергей Александров, Максим Головин, Александр Македонский, Тимофей Подлесный. Оратор также добавил, что следует приложить максимум усилий для их освобождения.

Читайте такжеВсе задержанные в январе активисты освобождены из СИЗО - ПшонкаКроме того, представитель харьковской делегации сообщил, что жители Харькова собрали 3 тыс. грн материальной помощи для одессита Александра Бабича, у которого сгорела квартира.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в центре Одессы сгорела квартира активиста местного Евромайдана Александра Бабича, у которого трое маленьких детей, из которых двое - близнецы в возрасте 1 год. Бабич передал свою коллекцию касок и шлемов в Киев для нужд Майдана.

Справка УНИАН. 15-16 февраля в Одессе проходит второй Всеукраинский форум Евромайданов, в котором принимают участие около 80 человек и наблюдатели.

Первый Всеукраинский форум Евромайданов состоялся в Харькове 11-12 января.