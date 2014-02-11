Защита Тимошенко может дополнить жалобу в ЕСПЧ сегодняшним судебным отказом

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко может дополнить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацией о решении Коминтерновского райсуда Харькова, который сегодня отказал в удовлетворении жалобы на решение комиссии Качановской исправительной колонне (№54) об отказе экс-премьер-министру в смягчении режима содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после оглашения решения Коминтерновского райсуда сказал журналистам адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

“Полностью не исключено, что данное решение судебное, и вообще этот процесс, который происходит, в частности, отказ в смягчении режима содержания Юлии Владимировны, станет приложением к жалобе в Европейский суд по основному делу, которое находится сейчас на рассмотрении”, - сказал адвокат.

Адвокат в очередной раз отметил, что решение комиссии Качановской исправительной колонии об отказе Тимошенко в переводе на участок социальной реабилитации было необоснованным и незаконным.

Плахотнюк выразил убеждение, что Коминтерновский райсуд должен был отменить это решение.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2013 года ЕСПЧ, рассмотрев первую жалобу Тимошенко, признал незаконным, политически мотивированным и своевольным ее арест 5 августа 2011 г. в рамках судебного рассмотрения газового дела.

В середине июля ЕСПЧ начал рассмотрение дела по второй жалобе Тимошенко, которая касается ее уголовного преследования в связи с заключением договора купли-продажи природного газа. Суд известил украинское правительстве о втором заявлении Тимошенко и предложил предоставить свои замечания в отношении поданных жалоб.

Адвокат экс-премьер-министра сегодня сообщил, что защита подаст свои замечания на ответы украинского правительства по второй жалобе экс-премьера в ЕСПЧ до середины февраля.

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Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, что допускает свободный выход в город.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

Сегодня, 11 февраля, Коминтерновский районный суд Харькова отказал экс-премьер-министру в удовлетворении жалобы на отказ ей комиссией исправительной колонии. Защита заявила, что будет обжаловать это постановление.