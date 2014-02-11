Яценюк призывает принять текст Конституции-2004 без поправок

Об этом лидер фракции Арсений Яценюк заявил в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"Так как началась дискуссия, я хочу официально заявить, что фракция "Батькивщина" обращается к нашим собратьям из оппозиции с завтрашнего дня собрать 150 подписей, как того требует действующая Конституция, под редакцией Конституции 2004 года без каких-либо дополнений и поправок, которые от нас требовала Венецианская комиссия", - сказал Яценюк.

Читайте такжеДепутаты внесли свои предложения по изменению Конституции - Кошулинский

"Потом переделаем, доработаем и отшлифуем украинскую Конституцию", - добавил он, цитирует политика пресс-служба партии.

"А сейчас - чтобы не было дискуссии, против которой я категорически выступаю и которую наши политические оппоненты используют против оппозиции, - с завтрашнего дня мы берем Конституцию 2004 года, собираем 150 подписей под этой Конституцией и окончательно ставим точку в этом вопросе, какую Конституцию требует Майдан", - отметил Яценюк.

Кроме того, он отметил, что оппозиция готова к внеочередной сессии Рады.