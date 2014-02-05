ЕС готов предложить Киеву Программу экономической помощи - Порошенко

Об этом заявил Сопредседатель комитета парламентского сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, народный депутат Петр Порошенко по результатам сегодняшней встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, в ходе встречи Эштон отметила, что Европейский Союз эту неделю полностью посвятит Украине.

Читайте такжеНа Мюнхенской конференции договорились вывезти Булатова за границу - ПорошенкоВ четверг состоится заседание Европарламента, на котором планируется рассмотрение исключительно украинского вопроса. Во время заседания сформируют проекты решений и резолюций относительно шагов, которые ЕС может осуществить в отношении Украины. «Какими будут эти решения, будет зависеть от результатов переговоров в Киеве», - подчеркнул Порошенко.

«Европейский Союз готов предложить Украине Программу экономической помощи и Программу проведения реформ. Евросоюз стремится стабилизации ситуации в Украине и вывода на качественно новый уровень переговоры между народом, оппозицией и властями», - заявил Порошенко по итогам встречи.

Кроме того, Порошенко отметил, что 10 февраля министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу, в ходе которой рассмотрят украинский вопрос и координацию дальнейших действий Европы в отношении Украины.

«Все эти действия свидетельствуют о том, что европейцы являются нашими надежными партнерами и Соглашение об ассоциации, которая была запланирована к подписанию, давала реальные аргументы того, что в ЕС настроены не словом, а делом демонстрировать поддержку украинской экономики», - подчеркнул он.