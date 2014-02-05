Нормы “законов 16 января” продолжают действовать - Пинзеник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

“Законы, которые были приняты 16 января, которые спровоцировали серьезное обострение конфликта в Украине, не отменены”, - сказал Пинзеник и добавил, что в этом вопросе есть определенные “юридические проблемы”.

В частности, объяснил Пинзеник, до 16 января “в тексте Уголовного кодекса Украины не было такой статьи, которая называется “Нападение”. Это статья 151-1”.

В то же время там есть примечание, добавил он, в которой речь идет о том, что кодекс дополнен был этой статьей в соответствии с законом от 16 января, который утратил действие на основании закона от 28 января. “То есть, проголосовав закон, следствием этого голосования не стало применение норм скандальных законов 2014 года”, - сказал Пинзеник.

Он предложил подготовить “зеркальный” закон, которым можно будет заменить нормы, принятые 16 января, теми, которые действовали до 16 января.

Справка УНИАН. 16 января в Верховной Раде народные депутаты от Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов-«регионалов» Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы относительно дополнительных мер по защите безопасности граждан", который содержал ряд норм, существенно ограничивающих права и свободы граждан.

Принятие данных законов спровоцировало столкновение митингующих и правоохранителей в Киеве, а затем – по всей Украине. Сотни людей ранены, убиты. Сотни граждан арестованы.

28 января парламент отменил все законы, принятые 16 января, а также принял четыре закона вместо четырех отмененных.

2 февраля вступили в силу закон об амнистии участников акций протеста после освобождения занятых административных зданий и закон об отмене принятых Верховной Радой «законов 16 января».