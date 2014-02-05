В Мариинском парке собралось около 2 тыс. сторонников власти

Под Верховной Радой на площади Конституции собираются сторонники Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, утром на площадь Славы прибыли около 10 автобусов с участниками провластного митинга, которые двинулись пешком в Мариинский парк. Также около 7.00 туда же заехали около 10 автобусов с правоохранителями.

Возле ВР начинается митинг сторонников власти. Возле сцены собралось около 500 человек. Еще около 2 тысяч находятся на территории Мариинского парка.

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На Майдане Незалежности и на улице Грушевского ситуация остается спокойной. Людей там немного, в частности на улице Грушевского на баррикадах сейчас всего несколько десятков человек. На Майдане Незалежности также не более 100 человек. Они смотрят художественный фильм, который транслируется с экрана сцены.