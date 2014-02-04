Евросоюз и США не собираются финансировать Украину - пресс-секретарь Эштон

Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон Майа Косьянчич, сообщает MIGnews.com.ua.

Так она прокомментировала заявления украинских политиков о том, что ЕС готов предоставить Украине внушительную экономическую помощь в случае проведения конституционной реформы и формирования оппозицией нового прозападного правительства.

Ранее глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон говорила о возможности оказания финансовой помощи Украине, однако Майа Косьянчич пресекла все политические спекуляции на эту тему.

"В ЕС рассматривают возможности поддержки Украины во время кризиса, когда речь идет как об экономической, так и о политической ситуации. Если речь идет о реформах и кредите МВФ, условия необходимые для получения финансовой помощи остаются в силе. ЕС говорит о том, как мы можем помочь в ситуации с очень конкретными правилами и очень конкретными шагами, которые должны быть сделаны" - сообщила Косьянчич.

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Крайне резко отреагировал на ситуацию президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, заявив, что Евросоюз не намерен участвовать "в аукционе за подпись Украины". "Наше самое большое предложение Украине – это, собственно, Соглашение об ассоциации. Мы предоставляем Украине доступ к наибольшему рынку на свете. Это очень щедрое предложение", - подчеркнул он.

"Подход, что мы должны что-то платить за подписание Соглашения об ассоциации... Это неправильно. Члены ЕС четко заявили, что они не собираются принимать участие в соревновании на аукционе - кто больше заплатит за подпись Украины", - заявил политик.

Также скептически относятся к финансированию Украины и в администрации Белого Дома. "Никто не собирается давать Украине деньги, если они не проведут экономические и политические реформы, потому что в таком случае деньги будут пущены на ветер", - сообщил авторитетному изданию The Wall Street Journal источник в Государственном департаменте США.