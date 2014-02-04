В Черкассах суд освободил двенадцать активистов из-под стражи под домашний арест

Как сообщила юрист Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Татьяна Кавальчук, сегодня Апелляционный суд области продолжил рассмотрение дел об изменении меры пресечения задержанным по подозрению в участии в штурме Черкасской облгосадминистрации 23 января.

4 февраля суд рассмотрел 12 апелляционных производств относительно избрания мер пресечения в отношении подозреваемых в массовых беспорядках. Суд решил выпустить из-под стражи двоих ребят под личные обязательства, 10-м - вынесено решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 суток. Все они смогут ходить на работу, но не имеют права находиться на улице в вечернее время и участвовать в массовых политических акциях.

Завтра в Апелляционном суде Черкасской области также состоится рассмотрение апелляционных производств автомайдановцев, которых задержали в Черкассах ночью 27 января. В частности, будет рассматриваться дело одного из активистов Автомайдана Сергея Хаджинова, который ныне содержится под стражей.