Рыбак открыл вечернее заседание Верховной Рады
16:23, 04 февраля 2014Политика
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В то же время спикер отметил, что конкретных предложений по соответствующим законопроектам пока не разработали.
Владимир Рыбак
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл вечернее заседание парламента, сообщает Еспресо.TV.
В Раде зарегистрировалось 389 народных депутатов.
«Проведены переговоры по вариантам рассмотрения вопроса конституционной реформы, но пока каких-то законов для рассмотрения не наработано», - заявил Рыбак.
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Он предложил выступить народным депутатам выступить и определиться, что делать дальше.
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