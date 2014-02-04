Рыбак открыл вечернее заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл вечернее заседание парламента, сообщает Еспресо.TV.

В Раде зарегистрировалось 389 народных депутатов.

«Проведены переговоры по вариантам рассмотрения вопроса конституционной реформы, но пока каких-то законов для рассмотрения не наработано», - заявил Рыбак.

Читайте такжеРыбак напоминает, что, по закону об амнистии, можно и дальше протестовать на Майдане

Он предложил выступить народным депутатам выступить и определиться, что делать дальше.