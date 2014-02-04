Представитель Украины в Венецианской Комиссии поддержал досрочные выборы ВР

Свою позицию он мотивировал тем, что в случае попытки парламента неконституционным способом принять Конституцию Украины или вернуться к одной из его предыдущих редакций, указанные действия не принесут ожидаемого результата, поскольку избранный оппозицией вариант внесения изменений является неконституционным, а взамен может быть расценен как попытка узурпации государственной власти, пишет издание Закон и Бизнес

Читайте такжеВ ВР есть голоса для возврата Конституции 2004 года - депутатКак пояснил Пилипенко, согласно правовой позиции, изложенной в Решении Конституционного Суда Украины от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005 присвоение органами государственной власти права вносить изменения в Конституцию Украины способом, который нарушает порядок, определенный разделом XIII Основного Закона Украины рассматривается как одна из форм узурпации власти, а также может расцениваться как попытка изменить конституционный строй в Украине в неконституционный способ.

Глава государства, согласно Конституции Украины, выступает гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Народный депутат Украины Пилипенко напомнил, что такой конституционный статус Президента Украины согласно Постановления Конституционного Суда Украины от 8 мая 1997 года № 11-с предоставляет Главе государства право непосредственно вмешиваться в критическую ситуацию с целью устранения любой угрозы для государства и его граждан.

В связи с этим Пилипенко считает, что споры о полномочиях Президента Украины досрочно прекращать полномочия парламента являются теоретическими и выразил убеждение, что Глава государства сегодня имеет все необходимые инструменты для назначения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.