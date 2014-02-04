МИД РФ: необходимо дать правовую оценку действиям украинской оппозиции

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявляет, что Россия будет добиваться, чтобы действия правой украинской оппозиции получили оценку, в том числе со стороны Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Общественной палате России.

"Мы будем дальше добиваться, чтобы эти действия и декларации не только со стороны господина Тягнибока (лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока – УНИАН), но и других уважаемых в оппозиционных кругах политиков в Украине, получили соответствующую правовую и политическую оценку", - сказал Долгов.

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При этом он отметил, что, к сожалению, западные коллеги не осуждают или не проявляют серьезного сдерживавшего влияния на украинскую оппозицию.

В тоже время Долгов добавил, что в последние дни риторика со стороны Запада изменилась, и начали звучать призывы к сдержанности всех сторон.

Долгов заявил, что надо "давать принципиальную оценку" происходящему в Украине.

Он рассчитывает, оппозиция откажется от угроз и ультиматумов и активизирует диалог с властью для выхода из политического кризиса конституционных путем.

"Трудно стремится в цивилизованный мир, действуя нецивилизованными методами, нарушая не только права человека, но и принципы верховенства закона. Нельзя бороться за права человека с помощью «коктейлей Молотова», нельзя захватывать административные здания, оказывать давления на органы власти", - подчеркнул Долгов.

Он отметил, что в любой стране власти жестко бы ответили на такие действия.