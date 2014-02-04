В Германии заговорили о санкциях в отношении Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Украинская правда.

Это заявление дипломату было так важно сделать, что он, собственноручно держа микрофон, включался в итоговый выпуск общественного телеканала ARD прямо со взлетной полосы аэропорта в Берлине, куда вернулся из Лондона, сообщает журналистка Иванна Коберник.

По словам главы МИД Германии в понедельник "в течение дня происходили контакты между представителями оппозиции и президентом", "речь шла о возможности выпустить заключенных".

"Но самый трудный этап еще не достигнут, речь идет об изменениях Конституции, чтобы урезать права президента и наделить бОльшими правами правительство, вернуть в Украине Конституцию 2004 года. Это то самый большой кусок работы, который еще надо сделать всем причастным к ситуации. Не хочу быть слишком оптимистичным, но - маленькие движения, которые означают надежду", - заявил Штайнмайер.

Он выразил надежду, что в России правильно оценивают ситуацию, и что конфликт в Украине не повторится, не будет новых убитых и раненых.

"К счастью, последние дни и ночи этого не повторилось. Удалось даже достичь разрешения на выезд для одного из раненых и, очевидно, пережившего пытки активиста, господина Булатова...", - отметил дипломат.

"Но пороховая бочка остается такой, и я надеюсь, что ни одна из сторон больше веревку поджигать не будет - ни изнутри самой Украины, ни с где-нибудь, где заинтересованы в том, чтобы конфликт оставался таким, как есть сейчас", - добавил он.

"Мы не должны вступать в гонку (с Россией) , кто больше заплатит. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы страна вернулась к нормальному состоянию, чтобы из переговоров между протестующими и президентом получилось что-то, что бы стало основой для будущего страны", - отметил Штайнмайер.

Глава МИД выразил мнение, что Германия должна стать на четкую позицию относительно украинского руководства.

"Санкции мы должны сейчас продемонстрировать как угрозу. Мы должны быть готовы к соответствующему моменту (чтобы заявить об угрозе санкций), если в течение следующих дней не будет достигнут прогресс в переговорах, которого мы ожидаем и требуем", - заявил он.

"Я надеюсь, что все стороны в Украине знают, что ничего не улучшится, если сейчас отвлечься от работы над политическим выходом из ситуации", - добавил дипломат.

"Украина - это тот случай, в котором мы должны действовать, чтобы помочь задействованными на месте сторонам, найти политическое решение и не допустить большее применение насилия. Мы этим занимаемся, я этим занимаюсь. Надеюсь, что в конечном итоге - успешно", - подытожил Штайнмайер, отвечая на вопрос отказалась ли Германия от "политики невмешательства" в вопросе Украины.