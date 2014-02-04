Суд изменил меру пресечения днепропетровским евромайдановцам
01:24, 04 февраля 2014Политика
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В Днепропетровске суд изменил меру пресечения арестованным активистам местного Майдана на домашний арест и личное обязательство.
Суд изменил меру пресечения днепропетровским евромайдановцам / blogr.dp.ua
Об этом сообщил народный депутат от УДАРа Сергей Каплин, сообщает пресс-служба политсилы.
"Апелляционный суд Днепропетровской области сегодня рассмотрел 10 дел арестованных активистов местного Майдана. Нам известна судьба девяти человек. Большинству задержанных смягчили меру пресечения. Четырем - на домашний арест, а четырем - на личное обязательство. Одновременно одного арестованного суд оставил под стражей", - сказал он.
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