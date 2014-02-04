Суд изменил меру пресечения днепропетровским евромайдановцам

Об этом сообщил народный депутат от УДАРа Сергей Каплин, сообщает пресс-служба политсилы.

"Апелляционный суд Днепропетровской области сегодня рассмотрел 10 дел арестованных активистов местного Майдана. Нам известна судьба девяти человек. Большинству задержанных смягчили меру пресечения. Четырем - на домашний арест, а четырем - на личное обязательство. Одновременно одного арестованного суд оставил под стражей", - сказал он.