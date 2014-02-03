Перед зданием Винницкой ОГА и облсовета полностью разобрали баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 3 февраля перед зданием ОГА и облсовета не осталось и следа от баррикад, флагов и надписей, которые были после захвата помещения 25 января.

Читайте такжеВ Виннице второму участнику массовых беспорядков вручено уведомление о подозрении Никаких баррикад из старой мебели возле входов в админздание нет и внутри ОГА, также нет в помещении и молодежи из народной самообороны, которая защищала баррикады.

Сегодня в помещении ОГА продолжается косметический ремонт – белят, красят и отмывают само помещение. Все поврежденные окна уже восстановлены. На этажах дежурят работники милиции.

Читайте такжеВ Виннице перед захваченным зданием ОГА строят баррикадыКак сообщал УНИАН, 25 января после захвата здания ОГА и облсовета протестующими было объявлено о создании в Винницкой области Народного совета и объявлен состав ее исполнительного комитета. Согласно договоренностям между областной властью и оппозицией для Народного совета в помещении ОГА было выделено три кабинета.

Также 31 января в Виннице возле здания областной государственной администрации состоялась попытка разобрать баррикаду протестующих. Заметив это, из помещения стали выбегать парни, которые входят в народную самооборону. Они с палками были готовы силой защищать свои баррикады и отмечали, что договоренностей о разборе баррикад не было.

Однако источники в оппозиции отметили, что договоренность между властью и оппозицией о разборе баррикад все же была.