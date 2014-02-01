Прокурор Киева просит не политизировать расследование дела Булатова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, Бескишкий, в частности, отметил, что в рамках расследования уголовного производства в связи с массовыми беспорядками в центре столицы установлены организаторы этого преступления.

По его словам, в связи с полученными доказательствами следователем было вынесено сообщение о подозрении всем соучастникам, в том числе и самому Булатову. Однако, поскольку на то время его местонахождение было неизвестно, 24 января постановлением Шевченковского райсуда столицы Булатова объявили в розыск.

«Как известно, с 31 января Дмитрий Булатов находится в частной клинике. Он активно общается с депутатами, представителями международных организаций и журналистами. В то же время проводить с ним следственные действия по данному уголовному производству не представляется возможным, даже несмотря на то, что врачи не возражают против этого», - сказал Бескишкий.

«В связи с этим, обращаюсь к народным избранникам и представителям международных организаций. Преступление, в совершении которого подозревается Булатов, имеет исключительно уголовную основу. Не нужно делать на этом политику. Следователи в состоянии непредвзято провести расследование и установить истину. И это касается не только расследования организации массовых беспорядков, но и факта исчезновения Дмитрия Булатова», - отметил столичный прокурор.