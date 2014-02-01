Власть использует компромиссы для усиления авторитарного давления - Тимошенко

Об этом она заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает сайт Тимошенко.

«Напрасно ожидать компромисса как результата переговоров с Януковичем, если он не использует все свои полномочия и все инструменты для создания возможности реальных демократических изменений. К сожалению, последние события показывают, ... что любые варианты компромисса, которые он предлагает оппозиции и народу для того , чтобы убедить другие страны в своих добрых намерениях , разрабатываются только для того , чтобы усилить авторитарное давление», - подчеркнула Тимошенко.

Однако, по ее словам, несмотря на грубость и цинизм режима, отважный украинский народ продолжает бороться на Майдане, требуя перемен.

«Мое главное требование - такое же , как и требование украинского народа : отставка президента Януковича , который незаконно захватил монополию на власть в Украине. Он и его руководители построили диктаторский режим и пытаются его удержать с помощью драконовских методов , нацеленных на подавление протестов людей и на пренебрежение фундаментальными свободами. Вследствие этого происходят убийства, пытки и аресты людей за их политические убеждения», - добавила экс - премьер.

По ее мнению , только санкции демократических стран к режиму Януковича могут предотвратить эскалацию кризиса в Украине и новым человеческим жертвам.

«Санкции совершенно необходимы, поскольку сейчас начинается отсчет каждого часа , когда еще можно предотвратить потерю человеческих жизней в этой борьбе, которую этот режим начнет, чтобы остаться у власти», - считает Тимошенко.

Она выразила убеждение в том, что Европа разочарована Украиной при президентстве Виктора Януковича.

«Все эти четыре года мы просили Европейский Союз и западные страны не относиться к Януковичу как к легитимному, проевропейскому политику. И только сейчас европейские лидеры наконец-то поняли , что он грубо попирает демократические ценности», - подчеркнула Тимошенко.

«Западные страны впервые обсуждают возможность применения санкций. Такие санкции должны нанести удар по финансовой поддержке диктаторского режима и тех политиков , которые несут ответственность за насильственные действия против украинцев. Без санкций невозможно начинать настоящие переговоры, так как эта власть уже продемонстрировала свою способность игнорировать политическое дипломатическое давление из-за границы», - подчеркнула экс - премьер.