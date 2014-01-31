В Виннице второму участнику массовых беспорядков вручено уведомление о подозрении

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, во время досудебного расследования уголовного производства следственными органами установлена причастность еще одного лица к совершению массовых беспорядков в г. Виннице, сопротивлению работникам правоохранительных органов и захвату помещений Винницкой облгосадминистрации и облсовета.

Читайте такжеВинницкую ОГА захватили митингующие По сообщению, подозреваемому вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались в качестве оружия, а также активное участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 341 (захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, с целью незаконного пользования ими или препятствование нормальной работе предприятий, учреждений, организаций), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка) УК Украины.

Винницким городским судом 31 января 2014 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, о применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также В Виннице создан Народный советТакое решение принято в связи с тем, что подозреваемый признал свою вину полностью, искренне раскаивается и способствует раскрытию преступления.

Как сообщал УНИАН, в рамках расследования уголовных производств, открытых по факту захвата 25 января здания Винницкой ОГА, оказания сопротивления и нанесения телесных повреждений работникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей, милиция задержала одного из активных участников столкновений. Винницким городским судом 28 января подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. 30 января ему была смягчена мера пресечения - отпущен под домашний арест.