Генсек НАТО призвал армию Украины сохранять нейтралитет

Об этом он написал в своем Twitter.

«Украинские военные имеют высокий уровень уважения и должны оставаться нейтральными. Я буду продолжать следить за развитием событий с обеспокоенностью», - отметил он.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал украинских политиков к диалогу Также Расмуссен приветствовал Украину с отменой «законов 16 января» и выразил обеспокоенность попытками втянуть войска во внутриполитический кризис.

«Приветствую отмену в Украине антипротестного законодательства, но очень обеспокоен попытками втянуть Вооруженные Силы в условиях кризиса», - написал Генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 января, Управление прессы и информации Министерства обороны сообщило, что военнослужащие и работники аппарата министерства поддерживают Президента Украины Виктора Януковича относительно необходимости стабилизации ситуации в государстве.

Читайте такжеРегионал заявил, что активиста на Грушевского убил снайпер НАТОСообщается, что 30 января в Киеве состоялось общее собрание аппарата Министерства обороны, на котором военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины обсудили события, происходящие в Киеве и государстве, заслушали министра обороны Павла Лебедева и его заместителей, а также высказали свои мнения относительно общественно-политической обстановки в стране. Участники собрания выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в последнее время в государстве.

«Военнослужащие и работники ВС Украины назвали недопустимыми силовой захват государственных учреждений, препятствование представителям органов государственной власти и местного самоуправления исполнять свои обязанности, отметив, что дальнейшая эскалация противостояния угрожает территориальной целостности государства», - говорится в сообщении.

«Выражая свою гражданскую позицию, военнослужащие и работники ВС Украины, которые проходят службу и работают в аппарате Министерства обороны Украины, призвали Верховного главнокомандующего в рамках действующего законодательства принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в стране и достижения согласия в обществе», - сообщили в министерстве.