Эштон призвала освободить незаконно арестованных активистов

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении высокого представителя ЕС.

Читайте такжеНасилие и запугивание в Украине нужно остановить - Эштон «Все эти действия неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. За принятие необходимых мер для разрешения нынешней атмосферы запугивания и безнаказанности, которая приводит к таким действиям, несет ответственность власть», - подчеркнула К.Эштон.

Она заявила, что все незаконно арестованные люди должны быть освобождены, а преступники привлечены к ответственности.

Читайте такжеСостоялась встреча Януковича с Эштон и Томбински «Я потрясена очевидными признаками применения долговременных пыток и жестокого обращения с организатором «Автомайдана» Дмитрием Булатовым», - заметила Эштон.

Она отметила, что другие участники акций протеста на Майдане, в частности найденный мертвым 22 января Юрий Вербицкий, отдали жизнь за свои гражданские права.

Как заметила высокий представитель ЕС, это только два случая «умышленного продолжения преследования организаторов и участников мирных протестов».