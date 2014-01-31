Тернопольский облсовет будет охранять женский отряд

В Тернополе создано женское подразделение Отряда народной самообороны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Штабе национального сопротивления, отдельный женский отряд решили сформировать в связи с тем, что в созданный 25 января облсоветом Отряд народной самообороны стали записываться очень много женщин.

"Мы им даже пока не даем всей информации, кое-что от них скрываем, потому что наши женщины сразу хотят быть на передовой", - отметил один из активистов Штаба Виктор Мартынюк.

Женский отряд наравне с мужчинами будет следить за порядком в помещении облсовета, в котором уже неделю находятся люди, а также будет отвечать за медицинскую помощь в случае необходимости.

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Возглавила женский отряд председатель фракции ВО "Свобода" в Тернопольском облсовете Мария Чашка.

"Вспоминая историю военных действий повстанческих лет, помним, что Украина создавала свою собственную армию из добровольцев, не по принуждению. И сразу заявляли о своем желании молодые женщины и девушки, которые покидали родительские дома ради того, чтоб служить общеукраинскому делу. То, что рядом с сильными и мужественными украинцами на площадях всего государства сейчас много украинок разного возраста, не дает упасть духом сильной половине человечества. И если нужно будет - мы готовы перейти к решительным действиям", - заверила Чашка.

Как сообщал УНИАН, 25 января облсовет создал Отряд народной самообороны как орган облисполкома, подчиненный исполкому и председателю облсовета, для охраны административных помещений Тернопольского областного совета, а также охраны порядка при проведении мирных собраний граждан на территории области.

29 января это решение отменил Тернопольский окружной административный суд.

В то же время в Штабе национального сопротивления отмечают, что решение суда еще не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционном суде.