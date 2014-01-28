Между протестующими и "Беркутом" опять встали женщины и священники
11:10, 28 января 2014Политика
0 0
На Грушевского более 50 женщин вместе со священниками выстроились перед внутренними войсками и читают молитвы.
На Грушевского 50 женщин вышли с плакатами "Мама" и "Не стреляй, защищай"
На ул. Грушевского в Киеве более 50 женщин вместе со священниками вышли в буферную зону между протестующими и внутренними войсками с плакатами «Мама» и «Не стреляй, защищай».
Как передает корреспондент УНИАН, женщины спели «Мария матерь Божья», прочитали «Отче наш» и другие молитвы, обращаясь к спецназовцам «Беркута».
Сейчас священники начали молебен.
Читайте такжеВ Лавре дети молились о мире в Украине
На Грушевского сейчас находятся около 300 митингующих. Ситуация спокойная. Митингующие продолжают убирать снег и греться возле бочек с огнем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter