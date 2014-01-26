Милиция опровергла информацию о похищении двух активистов Евромайдана в Харькове

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, эти мужчины были приглашены в милицию для дачи показаний.

В ОСО отметили, что 25 января в милицию обратился Кутянин и сообщил, что его втягивают в хулиганские действия двое его знакомых - активисты харьковского Евромайдана.

«По его словам, они заставили его фотографировать номерные знаки автомобилей, которые были припаркованы возле гостиницы «Националь». Кутянин был вынужден обратиться в милицию, как только ему стала известна цель этих действий - умышленное повреждение указанных автомобилей с целью мести сторонникам действующей власти и распространение провокационной информации для дестабилизации политической ситуации, как в области, так и в целом в государстве», - отметили в милиции.

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По сведениям ОСО, заявление Кутянина установленным образом зарегистрировано в журнал единого учета заявлений и сообщений о преступлениях. Для проверки этой информации Кутянин и Ряполов были приглашены в Харьковское городское управление милиции, где дали показания по этому поводу. Никаких противоправных действий, физического воздействия или морального давления в отношении указанных граждан со стороны правоохранительных органов произведено не было.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в Харькове руководитель регионального штаба национального сопротивления, депутат Харьковского областного совета от фракции «Батькивщина» Иван Варченко заявил об исчезновении двух активистов Евромайдана.

По его сведениям, 25 января Кутянина и Ряполова, которые фотографировали автомобили, догнала и задержала охрана Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. После этого они не выходили на связь.