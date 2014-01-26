Милиция задержала 116 участников столкновений на Грушевского

17:34, 26 января 2014
Политика
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Милиция задержала 116 человек по делу о массовых беспорядках в Киеве

Милиция задержала уже 116 человек по факту массовых беспорядков

Милиция задержала 116 человек по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

«С целью проверки на причастность к совершению уголовных преступлений в центральной части города, в частности массовых беспорядков, в ОВД доставлены 116 человек», - говорится в сообщении.

В то же время, по данным МВД, 81 из них уже сообщено о подозрении.

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«Среди задержанных есть и такие, которые уже имели проблемы с законом, некоторые даже были осуждены за совершение особо тяжких преступлений», - заявили в МВД.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского с 19 января продолжаются столкновения. Сотни людей ранены, есть погибшие.

По факту событий, происходящих на ул. Грушевского, начато уголовное производство по статье 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

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