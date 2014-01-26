В Харькове «титушки» с битами напали на Евромайдан, митинг продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков молодых людей с алюминиевыми битами напали на митинг Евромайдана, который проходит на площадке перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской.

Нападавших удалось отбить самообороне Евромайдана . Пресечь конфликт помогли работники милиции.

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Во время столкновения была повреждена видеокамера съемочной группы одного из местных телеканалов.

Сейчас митинг Евромайдана продолжается. В нем принимают участие несколько сот человек, которые держат национальные флаги.

Евромайдан готовится к новым провокациям.