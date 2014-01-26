В Харькове «титушки» с битами напали на Евромайдан, митинг продолжается
13:40, 26 января 2014Политика
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В Харькове молодые люди спортивного телосложения напали на Евромайдан
На фото - сегодняшнее ночное нападение титушек на харьковский Евромайдан
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков молодых людей с алюминиевыми битами напали на митинг Евромайдана, который проходит на площадке перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской.
Нападавших удалось отбить самообороне Евромайдана . Пресечь конфликт помогли работники милиции.
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Во время столкновения была повреждена видеокамера съемочной группы одного из местных телеканалов.
Сейчас митинг Евромайдана продолжается. В нем принимают участие несколько сот человек, которые держат национальные флаги.
Евромайдан готовится к новым провокациям.
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