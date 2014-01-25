В Виннице создан Народный совет
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга объявил народный депутат Украины Андрей Шевченко.
«В настоящий момент мы можем говорить, что община Винницкой области взяла ответственность за судьбу области в свои руки. То, что утром здесь произошло, - это было реакцией людей на неудовлетворительные действия руководства области и на неадекватную реакцию на то, что сейчас происходит в стране. Та атмосфера, в которой эта сессия начиналась, спровоцировала у людей реакцию. Утром была спонтанная реакция людей на совершенно неадекватное поведение руководителей области в свете того, что происходит в стране. Сейчас образован Народный совет Винницкой области. Это структура, которая будет координировать свои действия с Народным советом Украины», - заявил Шевченко.
Он сообщил, что образованный временный исполком Народного совета и предложил на ближайшее время считать председателями исполкома НС трех сопредседателей - Людмилу Щербаковскую , Алексея Фурмана и Сергея Свитко.
«В ближайшие часы состав исполнительного комитета будет расширен и уточнен. Задача Народного совета Винницкой области и исполнительного комитета - поддержание порядка в области, недопущение репрессий по отношению к людям и дальнейшая координация своих действий с людьми с громадами по всей Украине», - сказал Шевченко.
Он отметил, что сейчас ожидается реакция милиции на совместном обеспечении порядка в помещении. «Мы были в диалоге с милицией и наш призыв к милиции - вместе осуществлять совместное патрулирование и совместный контроль за порядком в помещении ОГА, то есть установить совместно с милицией посты охраны порядка. Это был бы хороший пример для всей страны и это было бы гарантией, что здесь будет мир и спокойствие. Окончательного ответа на этот призыв от руководства милиции пока нет», - сказал Шевченко.
Он добавил, что сейчас в помещении ОГА действует полный порядок - никто не ломает двери, никто не штурмует кабинеты, в полной безопасности имущество.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, в Виннице митингующие захватили зданием ОГА и облсовета. Митингующие требуют отставки губернатора Ивана Мовчана.