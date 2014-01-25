В Виннице создан Народный совет





«В настоящий момент мы можем говорить, что община Винницкой области взяла ответственность за судьбу области в свои руки. То, что утром здесь произошло, - это было реакцией людей на неудовлетворительные действия руководства области и на неадекватную реакцию на то, что сейчас происходит в стране. Та атмосфера, в которой эта сессия начиналась, спровоцировала у людей реакцию. Утром была спонтанная реакция людей на совершенно неадекватное поведение руководителей области в свете того, что происходит в стране. Сейчас образован Народный совет Винницкой области. Это структура, которая будет координировать свои действия с Народным советом Украины», - заявил Шевченко.

Он сообщил, что образованный временный исполком Народного совета и предложил на ближайшее время считать председателями исполкома НС трех сопредседателей - Людмилу Щербаковскую , Алексея Фурмана и Сергея Свитко.

«В ближайшие часы состав исполнительного комитета будет расширен и уточнен. Задача Народного совета Винницкой области и исполнительного комитета - поддержание порядка в области, недопущение репрессий по отношению к людям и дальнейшая координация своих действий с людьми с громадами по всей Украине», - сказал Шевченко.

Он отметил, что сейчас ожидается реакция милиции на совместном обеспечении порядка в помещении. «Мы были в диалоге с милицией и наш призыв к милиции - вместе осуществлять совместное патрулирование и совместный контроль за порядком в помещении ОГА, то есть установить совместно с милицией посты охраны порядка. Это был бы хороший пример для всей страны и это было бы гарантией, что здесь будет мир и спокойствие. Окончательного ответа на этот призыв от руководства милиции пока нет», - сказал Шевченко.

Он добавил, что сейчас в помещении ОГА действует полный порядок - никто не ломает двери, никто не штурмует кабинеты, в полной безопасности имущество.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, в Виннице митингующие захватили зданием ОГА и облсовета. Митингующие требуют отставки губернатора Ивана Мовчана.