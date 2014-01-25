В Виннице перед захваченным зданием ОГА строят баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время сотни сотрудников милиции возле здания ОГА сложили щиты и не предпринимают никаких действий, но люди начали строить на улице баррикады, опасаясь штурма правоохранителей.

Также активисты на вывеску ОГА и облсовета повесили перевернутый портрет Президента Украины Виктора Януковича с надписью «Зека геть!».

Руководитель ОГА Иван Мовчан и председатель облсовета Сергей Татусяк покинули помещение и не написали никаких заявлений.

Сейчас в помещении ОГА и облсовета находятся митингующие, а также начальник милиции Винницкой области Виктор Русин, который пытается договориться с руководителями областных организаций «Свободы» и «Батькивщины» расставить посты в захваченном активистами помещении вместе с сотрудниками милиции для предотвращения мародерства и разбоев.

Кроме того, сейчас прямо на улице врачи оказывают помощь пострадавшим от столкновений людям, поскольку они боятся обращаться в больницы. По данным врачей, таких пострадавших около 5, у них осколочные раны от взрывов гранат, которые бросались в толпу.

Пострадавших сотрудников милиции «скорыми» доставили в больницу скорой медицинской помощи. В самой больнице корреспонденту УНИАН подтвердили, что к ним уже доставлены 9 пострадавших правоохранителей. Относительно других раненых, то в больнице сказали, что доставлены только сотрудники милиции.