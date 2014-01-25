В Черкассах возле райотдела милиции прогремел взрыв
02:27, 25 января 2014Политика
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На территории Черкасского районного отдела милиции произошел взрыв, в результате которого было повреждено 7 окон
На территории Черкасского районного отдела милиции произошел взрыв / УНИАН
Пострадавших среди граждан и работников милиции нет, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу черкасской милиции.
На месте происшествия работают эксперты.
"По данному факту открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении МВД.
Напомним, с 23 января несколько тысяч людей штурмуют здание Черкасской ОГА.
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