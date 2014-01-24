В Черновцах активисты заняли первый этаж ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, активисты из числа митингующих вступили в переговоры с милицией, по результатам которых, часть правоохранителей и работники облсовета и облгосадминистрации покинули помещение.

Часть милиционеров все еще остается в админздании. Они стоят на лестнице, ведущей к верхним этажам. В то же время, по первому этажу здания свободно перемещаются люди, которые принимали участие в штурме. Конфликтов пока не наблюдается.

Митингующие начали формировать отряды самообороны, которые будут защищать помещение облсовета от возможной контратаки правоохранителей или действий провокаторов и мародеров. Вместе с ними будут нести дежурство 10 милиционеров.

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Во время штурма также на некоторое время потерял сознание журналист Сергей Зарайский, который является собкором УНИАН и владельцем сайта "Букинфо". Он потерял сознание из-за повышения артериального давления. Его транспортировали до кареты скорой помощи, где ему сделали уколы. После этого он продолжал освещать события, пока ему не стало плохо, а потом пошел домой.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах около митингующие утром штурмовали здание ОГА. После 14 часов около 500 активистов прорвались в здание с черного хода.

После этого стало известно, что председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев около 14 часов исчез из помещения в неизвестном направлении.

Заместитель председателя облсовета Валерий Манилич сообщал сегодня на сессии, что во время штурма травмирован председатель Черновицкого областного совета Михаил Гайничеру.

По данным медиков, к ним обратились около 10 человек, которые пострадали от слезоточивого газа и светошумовых гранат, которые были бросить милиционерами через разбитые окна в толпу. Среди пострадавших оказался оператор и корреспондент местного телеканала ТВА, а также шеф-редактор оппозиционной газеты “Час” Петр Кобевко.