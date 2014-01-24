Власенко 28 января вызывают в Генпрокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Харькове сразу после перенесения заседания суда по делу ЕЭСУ следователь прокуратуры Харьковской области Александр Янченков пытался вручить Власенко повестку.

Защитник Тимошенко не остановился и не отреагировал на слова прокурора о вызове в Генпрокуратуру. Власенко быстро вышел из помещения суда и уехал.

Журналистам Янченков сказал, что Власенко 28 января 2014 года на 11.00 вызывают к следователю Генеральной прокуратуры Ковальчуку. Прокурор не сказал, по какому именно делу вызывают Власенко.

На вопрос журналистов, считается ли, что Власенко уже поставлен в известность о вызове, прокурор сказал: “Будем решать, то, что он убежал при всем народе, это зафиксировано на видеокамеру”.