В ЕС считают, что давление РФ на Украину привел к внутренних проблем в стране

Об этом заявил в интервью DW представитель ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

«Мы выступаем за то, чтобы Украина была свободна от любого давления при решении вопроса о том, с кем ей строить отношения. Мы видели, что такое давление было оказано в ходе последних переговоров между ЕС и Киевом. Инициированная Евросоюзом программа "Восточное партнерство", к сожалению, была негативно воспринята нашими партнерами в России. Мы думаем, что давление, направленное на то, чтобы Киев поменял позицию по подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, негативно повлияло на отношения Украины и Евросоюзом и привело к внутренним проблемам в стране, которые мы сегодня наблюдаем», - отметил он.

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Ушацкас также подчеркнул, что Москве и Брюсселю важно прийти к единому пониманию того, как мы будем сотрудничать с нашими общими соседями, включая Украину.

«Важно, чтобы наши общие соседи имели право выбирать свои интеграционные направления без ненужного вмешательства и давления. Но на данный момент самое главное - чтобы власти Украины прислушались к мнению граждан и чтобы ситуация стабилизировалась», - добавил он.

Открывающийся во вторник, 28 января, саммит Евросоюз-Россия будет сокращен с традиционных двух дней до одного. Встреча пройдет на фоне острого политического кризиса в Украине, который разгорелся после резкого разворота Киева в сторону сотрудничества с Кремлем и отказа от ассоциации с ЕС. Это осложнило отношения Москвы и Брюсселя, обвинившего Россию в давлении на украинские власти.